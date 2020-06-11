الخير فى المصريين.. مسنة تقتطع من معاشها للتبرع لمستشفى أشمون بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

روى الدكتور إبراهيم الأعصر مدير قسم العزل بمستشفى أشمون العام، عن موقف من سيدة مسنة أصرت على التبرع للمستشفى رغم أنها فى أشد الحاجة إلى تلك الأموال .

قال الأعصر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": جاءت سيدة مسنة ومعبة علبة كمامات وقالت "خد يا ابنى دى علبه جبتها بـ ١٢٠ جنيه لما قبضت المعاش بتاعى علشان انا لازم اتبرع للمستشفى يمكن ربنا ينجينا وتكون ليا عند ربنا".

وأضاف الأعصر "الست دى حالتها المادية شبه معدمة لكن فعلاً، دى كانت أحلى وأغلى علبة كمامات تدخل مستشفى أشمون العام؛ لأنها جايه بنية صافية من واحدة عارفة قيمة الصدقة.

على الجانب الآخر أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، بدء تشغيل مستشفى العزل الصحى، والتى تم تجهيزها بمعهد الكبد القومى بسعة 90 سرير و 15 سرير عناية مركزة، وفتح أبوابها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنوفية فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، ودعما لجهود الدولة فى مواجهة هذه الأزمة.