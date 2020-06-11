اليوم السابع
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"التضامن" تكشف أهداف تطبيق تجربة الجمع بين أطفال وكبار بلا مأوى بمكان واحد

الخميس، 11 يونيو 2020 08:45 م
"التضامن" تكشف أهداف تطبيق تجربة الجمع بين أطفال وكبار بلا مأوى بمكان واحد وزيرة التضامن
كتب أحمد عبد الرحمن

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كشفت اللواء هبة أبو العمايم مستشار وزير التضامن الاجتماعى للرقابة والتفتيش، الهدف من تطبيق تجربة الجمع بين أطفال وكبار بلا مأوى بمكان واحد، هو إدخال جو أسرى، حيث مثل هذه المشاريع تقوم بدور أساسى فى عملية التنشئة والدمج الأسرى بين الأطفال والكبار.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الفكرة ناجحة لأنها نوع من الدمج والتأهيل بين الأطفال والكبار، حيث أن من يجد نفسه فى محيط أسرة يشعرهم بالجو الأسرى والعائلى، حيث سيتم التوسع فى المشروع المؤسسات لها مى زانيات خاصة وبدعم من وزارة التضامن الاجتماعي.

يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى شهدت توقيع عقد إسناد بين الوزارة ومؤسسة "معانا لإنقاذ الإنسان" يتم بموجبه إسناد إدارة مشروع للرعاية الاجتماعية إلى المؤسسة، وهو مشروع ضمن خطة الوزارة لإيواء المشردين بلا مأوى من السيدات والرجال وأيضاً للأطفال.

ووقع عن الوزارة منى الشبراوى القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وعن المؤسسة المهندس محمود وحيد رئيس مجلس أمناء المؤسسة.


هبه ابو العمايم

التضامن

اطفال بلا ماوى

وزارة التضامن

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