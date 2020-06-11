اليوم السابع
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البيان :طيران الإمارات تسير اليوم 4 رحلات لإعادة عالقين للقاهرة

الخميس، 11 يونيو 2020 10:27 ص
البيان :طيران الإمارات تسير اليوم 4 رحلات لإعادة عالقين للقاهرة
إيمان حنا

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أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الخميس، عن تسيير أربع رحلات عودة إلى القاهرة لمساعدة المصريين على العودة إلى بلادهم. وفق البيان الإماراتية.

وكانت شركة طيران الإمارات قد سبق أن أعلنت أنها ستقدم اعتبارًا من 15 يونيو خدمات الركاب إلى 16 مدينة أخرى، وقالت الشركة إن الرحلات إلى المدن التالية ستكون متاحة للحجز على موقعها أو عبر وكلاء السفر ، وهي البحرين ، مانشستر ، زيورخ ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جي إف كي، سيول، كوالالمبور ، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونغ كونغ، بيرث وبريسبان.

 

وذكرت أنها إضافة إلى ذلك ستقدم، اعتبارًا من 8 يونيو، رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام آباد للمسافرين من باكستان الذين يرغبون في التواصل مع وجهات طيران الإمارات الأخرى.

ومع هذا الإعلان الأخير، ستقدم طيران الإمارات رحلات للركاب والمقررة من دبي إلى 29 مدينة ، بما في ذلك الرحلات الحالية إلى لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن ومانيلا من 11 يونيو.

ومن جهة أخرى أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم الخميس، عبر تويتر عن إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت بعد أن كانت قد توقفت في مارس.


الامارات

طيران الامارات

رحلات الى القاهرة

استئناف رحلات الطيران

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