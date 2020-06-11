البرلمان الفلمنكى يخصص إعانات لأسر التى تضررت من "كورونا"

كتب: أحمد علوى

وافق البرلمان الفلمنكى على قرار بإدخال "إعانة كوفيد 19" للأشخاص الذين انخفض دخلهم بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقررت الحكومة الفلمنكية تخصيص 45 مليون يورو لتخفيف حدة الفقر ضمن حزمة لمساعدة الشركات والعائلات التي تكافح من أجل الوقوف على أقدامها بينما تدخل بلجيكا المرحلة الثالثة من خطة الخروج من الحجر الصحي المفروض على البلاد منذ مارس الماضي للحد من إنتشار فيروس كورنا.

وقال جون جامبون رئيس وزراء الحكومة الفلمنكية فى بيان صحفى، إن الهدف من هذه الأموال هو مساعدة السكان والأسر التي "لا تمتلك المقدرة الكافية" لمواجهة التباطؤ الاقتصادى الناجم عن الوباء.

ويمكن تقديم الطلب للحصول على إعانة كورونا بدءاً من 15 يونيو وحتى 31 أكتوبر.

ووفقاً لقرار البرلمان، ستستفيد العائلات التى لا يتجاوز دخلها 2213 يورو شهريًا والتى يمكن أن تثبت وجود إنخفاض فى دخلها بسبب أزمة فيروس كورونا بعلاوة قيمتها 120 يورو لكل طفل.