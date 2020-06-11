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البابا تواضروس: نصلى للأطقم الطبية فى زمن الوباء ليمنحهم الله نعمة وقوة

الخميس، 11 يونيو 2020 10:42 ص
البابا تواضروس: نصلى للأطقم الطبية فى زمن الوباء ليمنحهم الله نعمة وقوة البابا تواضروس
سارة علام

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قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس حلقة جديدة من برنامجه "معا بنفس واحدة" وتأمل البابا في الإصحاح الرابع من سفر أعمال الرسل حين بدأ عصر مقاومة كرازة (بشارة) الآباء الرسل وافرجوا عن بطرس ويوحنا دون عقاب لمنع انتشار معجزة الأعرج

الآية رقم ١٢ في الإصحاح الرابع "ليس بأحد غيره الخلاص
 
وقال البابا في الحلقة التي بثها المركز الإعلامي للكنيسة، نصلي من أجل كافة الأطقم الطبية في زمن الوباء لكي يعطيهم الله نعمة وقوة في العمل الذي يقدمونه 
 
 
واعتبر قداسة البابا أن الصليب هو العلامة المميزة لإيماننا ومسيحيتنا وبدون الصليب تفقد المسيحية كل شئ مضيفًا: خلاص المسيح على الصليب هو الطريق الوحيد للسماء لذلك قال المسيح أنا هو الحق والحياة وقد كان يقصد إنه الطريق الوحيد للحياة
 
واستكمل: الكنيسة تعلمنا أن المعمودية في الأيام الاولى من حياة الإنسان كي يهبه طريق الخلاص منذ أيامه الأولى
 
 
فيما شارك قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم في الدورة التنشيطية التي تنظمها إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية للخدام والخادمات المشاركين في دورات برنامج خدمة اتبعني  على مدار الحلقتين السابقتين من البرنامج. حيث ألقى محاضرة تناول خلالها الآية الواردة في إنجيل متى: "اطْلُبُوا مِنْ رَبِّ الْحَصَادِ أَنْ يُرْسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ". وأجاب قداسته علي اسئلة الآباء الكهنة والخدام المشاركين في الدورة البالغ عددهم ٢٤٥ شخص.
ومن جانبه رحب نيافة الأنبا باخوميوس مطران الايبارشية بقداسه البابا مقدمًا التهنئة لقداسته بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لسيامته أسقفًا.
 
وتستمر الدورة التنشيطية يوم الجمعة من كل أسبوع على مدار شهر يونيو الجاري

 

 


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