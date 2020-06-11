اليوم السابع
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الاستخبارات التركية تُهدّد عائلة فتاة كردية قاصر بالقتل

الخميس، 11 يونيو 2020 07:57 م
الاستخبارات التركية تُهدّد عائلة فتاة كردية قاصر بالقتل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
كتب- هاشم الفخراني

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اتهم ناشطون وإعلاميون سوريون الفصائل المسلحة المتطرفة التابعة لتركيا باختطاف فتاة كردية قاصر، مؤكدين أنها كانت محتجزة بالفعل قبل قتلها لدى فرقة الحمزات وليس السلطان مراد (وكلاهما سيّء السمعة).

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف مؤخراً أنّه وبعد اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين، أطلق مسلحون من ريف دمشق سراح المعتقلين، بمن فيهم نساء عاريات، الذين كانت تحتجزهم فرقة الحمزات في مقرّها بعد أن تمّ هزيمة المسلحين.

من جهتها، أكدت منظمة حقوق الإنسان في عفرين بسوريا، أنّ المسلحين يحاولون بشتى الوسائل إخفاء جريمتهم المرتكبة بحق الفتاة الكردية القاصر ملك نبيه خليل من أهالي قرية درويش في ناحية شرا.

وأصدرت المنظمة بيانا كتابيا بخصوص مقتل ملك البالغة 16 عاما، أوضحت فيه ملابسات وأسرار مقتلها.

وذكر البيان، أنه “من خلال رصدنا ومتابعتنا لمجريات القضية وتواصلنا مع المصادر في الداخل، فإن مسلحي فصيل النخبة التابع لفرقة السلطان مراد المدعوم من تركيا، وبتوجيهات مباشرة من الاستخبارات التركية يحاولون بشتى الوسائل الضغط على عائلة ملك، وخصوصا والديها، الكتمان على الخبر وعدم التواصل مع أحد بهذا الخصوص تحت طائلة التهديد بالاختطاف والقتل”.


تركيا

سوريا

الأكراد

اردوغان

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