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الاتحاد الأوروبي: فرقاطات تركية منعت تفتيش سفينة شحن أسلحة متجهة لليبيا

الخميس، 11 يونيو 2020 01:55 م
الاتحاد الأوروبي: فرقاطات تركية منعت تفتيش سفينة شحن أسلحة متجهة لليبيا الاتحاد الاوروبى
كتب أحمد عرفة

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أكد الاتحاد الأوروبي، أن فرقاطات تركية منعت تفتيش سفينة شحن أسلحة متجهة لليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده، "تتابع باهتمام خاص وضع حرية الرأى والتعبير في تركيا"، وذلك ردا على سؤال النائب بييرو فاسينو ، التابع للحزب الديمقراطي، حول المبادرات الرامية إلى حماية الحقوق الإنسانية والمدنية والسياسية فى تركيا.

 

وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أن الإشارة هنا بشكل خاص تعود الى قضية اعتقال  نواب من المعارضة التركية، ليلى جوفين، وموسى فارسوجولاري من حزب (HDP) الموالي للأكراد، اللذين أدينا بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، وكذلك أنيس بربر أوغلو من حزب (Chp)، المعارض الرئيسي في تركيا، الذي أدين بتهمة تسريب أسرار الدولة.

 

وأشار دي مايو إلى أن "تركيا هي إحدى الدول التي تثير لدينا قلقا خاصا فيما يتعلق بعمل المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحرية الرأي والتعبير".

 

وخلال إحاطة برلمانية عن قضايا الساعة، أمس الأربعاء، أضاف الوزير دى مايو، أن "إيطاليا تتابع عن كثب هذه هذه القضايا "، مذكرا بأن "إيطاليا عالجت قضية الديمقراطية، دولة الحقوق والحريات في البلاد مع تركيا نفسها أيضًا، في إطار الاتحاد الأوروبي"،، مشددًا على التزام بلاده "باحترام حرية التعبير، حقوق الإنسان، الصحفيين والقضاء".

 


الاتحاد الأوروبي

تركيا

ليبيا

ازمه ليبيا

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