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الاتحاد الأوروبى يقترح فتح حدوده الداخلية اعتبارا من 15 يونيو الجارى

الخميس، 11 يونيو 2020 01:11 م
الاتحاد الأوروبى يقترح فتح حدوده الداخلية اعتبارا من 15 يونيو الجارى الاتحاد الاوروبى
كتب أحمد عرفة

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أعلن الاتحاد الأوروبى فتح حدوده الداخلية اعتبارا من 15 يونيو الجارى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكر موقع روسيا اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يقترح فتح الحدود بين دوله تدريجيا بداية من مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد إغلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى وقت سابق أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن طلبات اللجوء لدول الاتحاد انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات في أبريل مع إغلاق الحدود لمنع تفشي فيروس كورونا مما عقد التحديات التي تواجه الفارين من الصراعات والاضطهاد.

وبلغ عدد طلبات اللجوء 8730 خلال أبريل بانخفاض 86 بالمئة عن 61421 في فبراير وفقا لبيانات حصلت عليها رويترز من المكتب الأوروبي لدعم اللجوء.

 

 

 

وأغلق الاتحاد الأوروبي حدوده الخارجية في مارس وعلقت العديد من الدول الأعضاء تسجيل طلبات اللجوء.

 

 

 

وتظهر بيانات المكتب كذلك انخفاضا بنسبة 44 بالمئة في طلبات اللجوء في مارس عندما بدأت الدول في فرض إجراءات العزل العام بالمقارنة مع فبراير.

 

 

 

وأضاف المكتب أن غالبية طلبات اللجوء في 2020 حتى أبريل جاءت من السوريين تلاهم الأفغان ثم الفنزويليون والكوبيون.

 

 


الاتحاد الاوروبى

كورونا

فتح حدود

أوروبا

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