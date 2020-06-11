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الإمارات تسجل 479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1217

الخميس، 11 يونيو 2020 12:26 م
الإمارات تسجل 479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1217 فيروس كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 40986، بجانب تسجيل شفاء 1217، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل حالتى وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لمصادر إعلامية.

 

أعلنت وزارة الصحة فى الإمارات، الأربعاء، إجراء أكثر من 47 ألف فحص لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 1277 حالة وتسجيل حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 284 حالة.

 

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك، خلال الإفادة اليومية حول فيروس كورونا، أن الإمارات شهدت ارتفاع حالات الشفاء في الدولة من فيروس كورونا إلى 24,017، وأن إجمالي الإصابات المسجلة فى الإمارات إلى 40,507 حالة.

 

يذكر ان فيروس كورونا المستجد، يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة، وتخطت الوفيات حاجز 414 ألف حالة، وفى هذا السياق تعمل شركات الادوية والجهات المعنية، بشكل سريع من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد فى أقرب وقت ممكن.

 

 

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الإصابات 33823، وفيما تم تسجيل 4 وفيات و1716 إصابة جديدة.

 

 

 

وكذلك أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8455، وسجلت روسيا 8404 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 216 وفاة،

 

 

 

 

 

 


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وفيات

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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