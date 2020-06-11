الإدعاء العام البلجيكى يحقق فى مخالفات تتعلق بالحجر الصحى

كتب: أحمد علوى

وفقاً للتقارير الواردة اليوم الخميس ، قال مكتب المدعي العام في بروكسل انه سينظر في “مخالفات” المعلقة بشأن عدم الامتثال لتدابير الحجر الصحي في يوليو وأغسطس.

وقال المكتب أنه تسلم أكثر من 6 آلاف تقرير من هذا القبيل .

وأضاف المكتب انه تم عرض حوالي ربع الحالات للتسوية الجنائية خلال الشهرين الماضيين ، و 28 خضعت لإجراء مستعجل ، في حين ان الحالات المتبقية لا تزال معلقة.بالنسبة لكل حالة ، يجب على مكتب المدعي العام التحقق من وجود العناصر التي تشكل المخالفة، حيث يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي العام.

وأعلن مكتب المدعي العام في بروكسل أنه قد يتم نظر 800 قضية أمام محكمة الشرطة في يوليو وأغسطس ، بمعدل جلسة واحدة في اليوم ، بهدف معالجة حوالي 100 قضية في الأسبوع.

وحدد النائب العام الأولوية في القضايا المتعلقة بالغرامات غير المدفوعة وتكرار المخالفات.