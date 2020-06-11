اليوم السابع
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اطمن على نفسك.. تحليل يطلبه الطبيب لتشخيص الحصبة الألمانية

الخميس، 11 يونيو 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. تحليل يطلبه الطبيب لتشخيص الحصبة الألمانية تحليل الحصبة الألمانية
كتبت فاطمة خليل

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الحصبة الألمانية من الأمراض الشائعة التي تسبب حمى خفيفة وطفح جلدي يختفي في غضون أيام قليلة، ويتم تطعيم معظم الأطفال بلقاح MMR (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية) أو MMRV (الذي يتضمن أيضًا جدري الماء)، وهناك تحاليل تستخدم لتشخيص الحصبة الألمانية، وفقاً لموقع "webmd".

أهمية تحليل الحصبة الألمانية
 

يبحث فحص الحصبة الألمانية في دمك لمعرفة ما إذا كان لديك أجسام مضادة لفيروس الحصبة الألمانية أم لا.

والأجسام المضادة هي بروتينات يصنعها جهازك المناعي للمساعدة في مكافحة العدوى ومنعك من الإصابة بالمرض، إنها تستهدف بكتيريا معينة وفيروسات يمكن لطبيبك معرفة الكثير عن مرضك من نوع الأجسام المضادة الموجودة في دمك.

وتحليل IgM يظهر إذا كنت مصاباً بالحصبة الألمانية أم لا، حيث يبقى لمدة 7 إلى 10 أيام عند البالغين وما يصل إلى عام عند الأطفال حديثي الولادة.

ستحصل على هذا الاختبار إذا اعتقد طبيبك أنه قد يكون لديك الحصبة الألمانية.

يبقى IgG في مجرى الدم مدى الحياة وهذا يعني أنك كنت تعاني من المرض أو اللقاح في الماضي فأنت الآن محصن ضد الفيروس.

 من المحتمل أن تخضع لهذا الاختبار عندما تحتاج إلى معرفة أنه لا يمكن أن تصاب بالحصبة الألمانية.

ستحتاج إلى كلا الاختبارين إذا كنت حاملاً ويشتبه طبيبك في أنك مصابة بالحصبة الألمانية. وسيحتاج طفلك بعد الولادة له أيضًا.

ولكن عندما تكونين حاملاً ، يمكن أن تكون الحصبة الألمانية خطيرة جدًا. إذا حصلت عليه في الأشهر الأربعة الأولى ، فقد يعاني طفلك من مشاكل في العين أو السمع أو القلب أو أن يولد في وقت قريب جدًا.

من يجب أن يحصل على تحليل الحصبة الألمانية ؟
 

-امرأة تخطط لإنجاب طفل

-طفل حديث الولادة ربما تكون والدته مصابة بالحصبة الألمانية عندما كانت حاملاً

-طفل يعاني من عيوب خلقية قد تسببها الحصبة الألمانية

-أي شخص يعاني من أعراض الحصبة الألمانية

-أخصائيو الرعاية الصحية الذين لم يصابوا بالحصبة الألمانية أو لم يتلقوا اللقاح.

 

 


الحصبة الألمانية

تحليل الحصبة الألمانية

اختبار الحصبة الألمانية

تحليل الحصبة

اطمن على نفسك

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