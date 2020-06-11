اليوم السابع
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إنشاء أول إدارة لتدريب الأئمة والواعظات عن بعد بالأوقاف

الخميس، 11 يونيو 2020 09:53 ص
إنشاء أول إدارة لتدريب الأئمة والواعظات عن بعد بالأوقاف وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلن الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، عن أنه فى ضوء عملية التسارع التكنولوجى الكبير وسياسة الدولة المصرية فى دعم قضايا التعليم عن بُعد قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنشاء إدارة للتدريب عن بُعد، تُعنى بتدريب الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف.

وقال حسن، فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن تنطلق أعمال الإدارة قبل نهاية شهر يونيو الجارى.

وكانت وزارة الأوقاف قد أكدت أنها استطاعت خلال الـ6 سنوات الماضية العمل على تحسين أجور الأئمة والعاملين فى الوزارة وتحسين الأحوال المادية والمعيشية.

وقالت الوزارة فى عرض لأبرز إنجازاتها خلال السنوات الست الماضية إن الأئمة على الدرجة الثالثة حصلوا على نسب زيادة عالية مقارنة بعام 2014 / 2015، حيث حصل الأئمة الحاصلون على درجة الليسانس، على زيادة مقداراها 155.5%، فيما حصل من يحملون الماجستير على زيادة 170%، ومن حصلوا على الدكتوراه تمت زيادتهم بنسبة 184%، كما حصل الأئمة ممن هم على الدرجة الثانية على زيادات من 90% إلى 105% حسب الدرجة العلمية، والأئمة ممن هم على الدرجة الأولى حصلوا على زيادات من 86% إلى 100.3% حسب الدرجة العلمية الحاصل عليها.

وأكدت وزارة الأوقاف أن أقل زيادة لأحدث إمام معين بلغت 2204.90 جنيه شهريا، فى حين بلغت زيادة بعض الأئمة 2766.20 جنيه شهريا، وبلغت نسبة الزيادة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه من المعينين على الدرجة الثالثة 184%.

أمام فيما يتعلق بتحسين الأحوال المالية والمعيشية للمحفظين وشيوخ وأعضاء المقارئ، فقد تم تحسين مكافآت المحفظين بالمكافأة 300% مقارنة بعام 2013/2014، كما تحسين مكافآت شيوخ المقارئ بنسبة 186% مقارنة بعام 2013/2014،وتحسين مكافآت أعضاء المقارئ بنسبة 167% مقارنة بعام 2013/2014، كما تم تحسين الأحوال المالية والمعيشية لخطباء المكافأة حسب الدرجة العلمية والمؤهل الحاصل عليه وتراوحت الزيادة من 25% إلى 233% مقارنة بعام 2013/2014.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت نقلة نوعية فى جميع المجالات الدعوية والتنموية.


الأوقاف

وزارة الأوقاف

التدريب عن بعد

محمد مختار جمعة

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