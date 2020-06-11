أوكرانيا تسجل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة

سجلت أوكرانيا 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالة عدد الإصابات فى البلاد 29 ألفا و70 حالة، وأفاد مركز الصحة العامة الأوكراني، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الخميس، بأن 372 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين 13 ألفا و141 شخصا، في حين تم تسجيل 21 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 854.
وأضاف المركز أن السلطات الطبية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة في منطقة لافيف (125) والعاصمة كييف (91) ومنطقة كييف (54) وريفني (53).
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى، وافق على اتفاق قرض مدته 18 شهرا بقيمة 5 مليارات دولار لأوكرانيا لمساعدتها في تحقيق استقرار اقتصادها بينما تسعى للتغلب على التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأفاد الصندوق - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية أمس الأربعاء، بأن الموافقة تسمح لأوكرانيا بالحصول على الفور على حوالى 2.1 مليار دولار، بينما سيجري صرف بقية الأموال على دفعات على مدار أربع مراجعات أثناء فترة الثمانية عشر شهرا.
ويهدف البرنامج الجديد إلى مساعدة أوكرانيا على مواجهة تحديات وباء كورونا من خلال الحفاظ على ميزان المدفوعات ودعم الميزانية مع الحفاظ على الإنجازات التي حققتها البلاد حتى الآن وتعزيز مجموعة صغيرة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، وذلك لضمان أن تظل أوكرانيا في وضع جيد يمكنها من العودة إلى النمو والازدهار عندما تنتهي الأزمة.
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