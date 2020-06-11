اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسواق المال الكويتية تلوح بإجراءات قانونية بعد خسائر حادة للبورصة

الخميس، 11 يونيو 2020 01:12 م
أسواق المال الكويتية تلوح بإجراءات قانونية بعد خسائر حادة للبورصة بورصة الكويت
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لوحت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الخميس باتخاذ "كافة الإجراءات القانونية فى مواجهة أى طرف" لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، وذلك بعد خسائر حادة تكبدتها البورصة عقب بيان أصدره اتحاد مصارف الكويت.

جاء ذلك فى بيان للهيئة قالت فيه إنها ألغت كافة تداولات البورصة التي تمت في جلسة أمس الأربعاء وقررت "تسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن". وهبطت مؤشرات البورصة أمس بقوة بعد أن نسبت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى اتحاد مصارف الكويت إعلانا يفيد بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020 "لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية".

وأغلق مؤشر البورصة العام أمس على انخفاض 77.7 نقطة الى 5083.1 نقطة متراجعا بنسبة 1.51 في المئة. وقالت هيئة أسواق المال اليوم في بيانها إن هذا الإعلان أثر سلبا على مسار الجلسة وبشكل خاص على قطاع البنوك الذي استحوذت تداولاته على ما يقارب من 70 في المئة من إجمالي قيمة التداولات وكذلك على القطاعات الأخرى.

وقال البيان إن هذا الإعلان صدر من جهة "غير ذات اختصاص" وهو اتحاد مصارف الكويت وتضمن معلومات "غير دقيقة" ولم يراعي توقيت صدوره ساعات التداول وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية لكافة المتعاملين والمستثمرين خلال الجلسة.

وأغلق مؤشر بورصة الكويت العام اليوم على انخفاض بنحو 70 نقطة أو ما يعادل 1.35 في المئة ليصل إلى 5091 نقطة.

 

الكويت

بورصة الكويت

هيئة أسواق المال الكويتية

مؤشر بورصة الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

إنفوجراف.. تفاصيل قرارات الحكومة لعودة الحياة تدريجيا في زمن كورونا

إنفوجراف.. تفاصيل قرارات الحكومة لعودة الحياة تدريجيا في زمن كورونا

تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بالمركز الـ51 وبلجيكا فى الصدارة

تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بالمركز الـ51 وبلجيكا فى الصدارة

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة