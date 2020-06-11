اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 08:12 م
خالد صلاح
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أخبار المحافظات اليوم.. حكاية أول ربوت لخدمة مصابى فيروس كورونا فى المنصورة

الخميس، 11 يونيو 2020 08:04 م
أخبار المحافظات اليوم.. حكاية أول ربوت لخدمة مصابى فيروس كورونا فى المنصورة أول ربوت لخدمة مصابى كورونا
موجز المحافظات..

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

 

مخترع أول روبوت مصرى لخدمة مصابى كورونا يكشف تفاصيل الإنسان الآلي.. فيديو

تحاول الأجهزة والأطقم الطبية اتخاذ أقصى درجات الحماية والإجراءات الاحترازية لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا داخل المستشفيات، وفى هذا الإطار ابتكر طالب بكلية تجارة بجامعة المنصورة فكرة لتقديم الخدمات لمرضى فيروس كورونا تمنع انتقال العدوى بين الأطقم الطبية عن طريق روبوت.

 

فيديو.. شاهد جمال لحظة الغروب على شواطئ الغردقة

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للحظة غروب الشمس على شواطئ مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

 

بالأسماء.. أكبر حركة تغييرات لنواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والقرى بالإسماعيلية

أصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، القرار رقم 424  لسنة 2020 باعتماد حركة تغيرات القيادات المحلية والتى شملت نواب وسكرتيرى المراكز والمدن والأحياء ورؤساء وسكرتيرى القرى.

 
جنوب سيناء تستعد لعودة السياحة بإعادة تشغيل تدريجى للسقالات ومراكز الغوص

أعلنت محافظة جنوب سيناء اليوم انطلاق الاستعداد لتفيذ قرار الحكومة بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، أول يوليو المقبل .

 
نظم مركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم، والذي يستضيفه المركز منذ عام 2005، محاضرات افتراضية بمشاركة علماء حاصلين على جائزة نوبل في مجالات علمية مختلفة.
 
 
تعافى طبيب عظام مصاب بفيروس كورونا بمستشفى بنها للتأمين الصحى

أعلن مستشفى بنها للتأمين الصحى، والذى تم تخصيصه لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، ضمن 13 مستشفى بالقليوبية من قبل وزارة الصحة، تعافى وخروج طبيب العظام أحمد عبدالمعطى بعد تعافية وتماثلة للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

 

إصابة راعى دير القديسين بالطود فى الأقصر بفيروس كورونا .. اعرف السبب

أعلن القمص صرابامون الشايب أمين دير القديسين بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، عن إصابة القس بيشاى نعمان راعى دير القديسين بالطود محافظة الأقصر بفيروس كورونا، حيث حدث ذلك أثناء الصلاة على المنتقلين وهو طقس روحى لا يمكن منعه، مؤكداً أنه يقضى حالياً العزل المنزلى لحين الشفاء من الفيروس.

مطار الأقصر يستقبل أول رحلة دولية من جدة تقل 150 مصريا عالقا .. صور

استقبل مطار الأقصر الدولى بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، فى تمام الساعة الخامسة مساء، طائرة مصر للطيران القادمة من جدة وعلى متنها عدد 150 راكباً من المواطنين المصريين العالقين فى المملكة العربية السعودية، يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعبد الله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام، بسرعة تسهيل وتيسير جميع الإجراءات الجمركية فى جميع المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية للعالقين المصريين القادمين من الخارج.

 
سحب 16 رخصة قيادة بسبب عدم ارتداء الكمامة فى قطور بالغربية
تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي ، جهودها المكثفة في تنفيد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن .
 

محافظ البحيرة: 463 عدد حالات المتعافين من كورونا بعد خروج 40 حالة جديدة

أعلن محافظ البحيرة، عن شفاء وخروج 40 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح  إجمالي عدد المتعافين 463 بمحافظة البحيرة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم ، مشيدا بالدور الكبير والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

 


ربوت لخدمة مصابى كورونا

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