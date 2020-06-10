اليوم السابع
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خالد صلاح
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ولاية راجستان الهندية تغلق حدودها مع تفشى فيروس كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:37 ص
ولاية راجستان الهندية تغلق حدودها مع تفشى فيروس كورونا فيروس كورونا
نيودلهى (أ ش أ)

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 أمرت السلطات بولاية "راجستان" الهندية اليوم الأربعاء بإغلاق حدود الولاية بالتزامن مع الارتفاع الكبير فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية أن الولاية ستغلق حدودها مع ولايتي "هاريانا" و"البنجاب" لمدة أسبوع، وسجلت الولاية حتى الآن 11368 إصابة وذلك بعد رصد 123 حالة جديدة اليوم.

وأوضحت القناة أنه سيتم تقييد شتى أنواع التحركات من وإلى الولاية ووضع نقاط أمنية بمحطات القطار والمطارات وتتولى الشرطة إصدار تصاريح الدخول والخروج اللازمة حال الحاجة فيما سيتم إعفاء حالات الوفاة والعلاج فقط من التصاريح. 

أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 9.9 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 276 ألفا و583 حالة.

وقالت الوزارة في بيان (نقلته صحيفة "إنديا توداي" الهندية على موقعها الالكتروني)، اليوم الأربعاء، إن 133 ألفا و632 شخصا يخضعون حاليا للعلاج، بينما تماثل للشفاء التام 135 ألفا و205 أشخاص، منهم 5991 خلال يوم أمس.

أما عن حصيلة الوفيات، أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الهند بلغ 7745 شخصا، منهم 279 شخصا توفوا خلال آخر 24 ساعة.

وأوضح بيان الوزارة، أن حجم الإصابات الأكبر كان في ولاية "ماهاراشترا" وسط البلاد، حيث تم تسجيل أكثر من ثلث جميع الإصابات 90 ألفا 787 حالة، (2259 خلال الـ24 ساعة الأخيرة)، أما منطقة العاصمة دلهي فكانت في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات الكلي بعد ولاية تاميل نادو.
ووفقًا لتقديرات جامعة جونز هوبكنز، احتلت الهند المركز الخامس في العالم من حيث عدد الإصابات، متخطية بذلك إيطاليا وإسبانيا.

 


كورونا

الهند

ولايه راجستان

فيروس كورونا

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