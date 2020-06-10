وجاء في بيان الإدارة -أوردته وكالة سبوتنيك الروسية- : "توفي بسبب "كوفيد-19" كعامل أساسي في موسكو خلال شهر مايو الماضي، 2757 شخصاً".

وأشارت الهيئة إلى أن معدل الوفيات في مايو، كان أعلى من المعدل في أبريل، بسبب أن نهاية أبريل شهدت ذروة انتشار العدوى في موسكو، والمدى بين ذروة الإصابات وذروة الوفيات يستغرق بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، يوم الإثنين الماضي، رفع جميع القيود الخاصة بالعزل المنزلي ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 9 يونيو، واكد أنه على سكان موسكو، ارتداء الكمامات والقفازات في الأماكن العامة كالسابق، بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي.