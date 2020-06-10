وأضاف المتحدث أن الرئيسة التنفيذية للمنطقة حددت 18 يوليو المقبل كموعد لنهاية عمل المجلس التشريعي الحالي، مع فتح الترشح للانتخابات العامة المقبلة خلال الفترة من 18 إلى 31 يوليو.
 