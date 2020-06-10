نقيب المحامين: مهلة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد حتى 30 سبتمبر

كتب محمد السيد

منح رجائى عطية نقيب المحامين، حاملي كارنيه 2017، مهلة للسداد واستخراج الكارنيه حتى 30/9/2020، وذلك بدلا من نهاية يونيو الجاري، مضيفا فى قراره أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد والمحامين حاملي كارنيه 2017، والذي كان من المقرر زوالهم في 30/6/2020 فقد تقرر منحهم فرصة للسداد واستخراج الكارنية حتى 30/9/2020.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد أصدر من قبل قرارا بتشكيل لجان القيد بالجدول العام، وأمام المحاكم الابتدائية، وأمام محاكم الاستئناف العالي، إضافة إلى ممثلي نقابة المحامين بلجنة القيد أمام محكمة النقض.

• نص القرار بتشكيل لجنة القيد بالجدول العام

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وتلبية لمواجهة الظروف الراهنة.

تشكل لجنة القيد بالجدول العام من الأساتذة:

1) محمود الداخلي عضو المجلس.

2) محمد خلف الكسار عضو المجلس.

3) سيد عبد الغني عضو المجلس.

4) محمد عبد العظيم كركاب عضو المجلس.

5) محمد عبد الوهاب عضو المجلس.

6) محمد أحمد نجيب عضو المجلس.

7) نبيل صلاح الدين مدير لجنة القبول.

يعمل بهذا القرار اعتبار من اليوم الثلاثاء 14/4/2020

• نص القرار بتشكيل لجنة القيد أمام المحاكم الابتدائية