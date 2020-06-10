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مظاهرات في باريس لتكريم جورج فلويد واحتجاجا على عنف الشرطة بفرنسا.. فيديو

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:08 م
مظاهرات في باريس لتكريم جورج فلويد واحتجاجا على عنف الشرطة بفرنسا.. فيديو مظاهرات باريس
كتب محمد سعودي

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خرج الآلاف في العاصمة الفرنسية "باريس"، في مظاهرات حاشدة احتجاجا على مقتل المواطن الأمريكي من الأصول الإفريقية جورج فلويد، حيث احتشد المحتجون في ساحة الجمهورية بباريس، الثلاثاء، لتكريم جورج فلويد الذي قتل خنقا من قبل شرطي في 25 مايو بمدينة مينيابوليس الأمريكية.

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ووفقا لما ذكرته "فرانس 24"، رفع المتظاهرون شعارات مناهضة ‏للعنصرية ولـ"عنف" رجال الشرطة في فرنسا، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

واحتشد الآلاف في العاصمة "باريس" من مختلف الأعمار لتكريم المواطن الأمريكي جورج فلويد الذي قتل خنقا بعدما وضع ضابط شرطة أمريكي أبيض ركبته على عنقه لمدة 8 دقائق ‏و46 ثانية في 25 مايو الماضي بمدينة مينيابوليس الأمريكية.

مظاهرات في باريس لتكريم جورج فلويد ‏ (1)
 

وشارك في الاحتجاجات وسط العاصمة "باريس" حقوقيين مدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب وأحزاب سياسية مثل الحزب ‏الشيوعي و"الخضر" وحزب "فرنسا الأبية" ونقابات عمالية فضلا عن شخصيات بارزة.

على صعيد آخر، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة احتجاجات غاضبة غير مسبوقة منذ عقود أشعلت على خلفية مقتل المواطن أمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020، حين قضى اختناقا عندما ضغط شرطي "أبيض" بركبته على عنقه حتى الموت بعدما احتجزه مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضا، وقد أثارت تلك الواقعة موجة غضب عارما في الولايات المتحدة امتدّت إلى عشرات المدن الأمريكية وخروج مئات الآلاف إلى الشوارع يوميا تنديدا بالعنصرية والعنف، الذي تمارسه الشرطة وغياب المساواة في المجتمع الأمريكي.

مظاهرات في باريس لتكريم جورج فلويد ‏ (2)
 

 

مظاهرات في باريس لتكريم جورج فلويد ‏ (3)
 

 

مظاهرات في باريس لتكريم جورج فلويد ‏ (4)
 

 

مظاهرات في باريس لتكريم جورج فلويد ‏ (5)
 

 

مظاهرات في باريس لتكريم جورج فلويد ‏ (6)
 

 

مظاهرات في باريس لتكريم جورج فلويد ‏ (7)
 

 


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