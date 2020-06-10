اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:59 م
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مسئولون فلبينيون يزورون جزيرة متنازع عليها فى بحر الصين الجنوبى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:25 م
مسئولون فلبينيون يزورون جزيرة متنازع عليها فى بحر الصين الجنوبى وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا
رويترز

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زار وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا وعدد من المسؤولين العسكريين في بلاده جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي على بعد أميال قليلة من قاعدة شيدتها الصين، في زيارة قد تثير انتقادات من بكين.

وكان لورنزانا في جزيرة ثيتو أمس الثلاثاء لتدشين ممر لرسو وانطلاق السفن من أجل تشييد بنية تحتية ضرورية على الجزيرة الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للفلبين في بحر الصين الجنوبي.

سيسمح الممر بنقل مواد البناء والمعدات الثقيلة إلى الجزيرة التي تبلغ مساحتها 91 فدانا والتي يتمركز بها عدد قليل من الجنود ويقطنها عدد صغير من السكان المدنيين مما سيساعد في دعم مطالب الفلبين بالسيادة عليها.

وقال لورنزانا إن التحديثات المزمعة التي تبلغ تكلفتها 26 مليون دولار تشمل تطوير منطقة الرسو في ثيتو، لكنه شدد على أن الجزيرة لن تتحول إلى منطقة تجهيزات عسكرية.

وأضاف أنه يثق في أن الصين لن تعتبر زيارة يوم الثلاثاء استفزازا.

ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا بعد على طلب للتعليق.

وجزيرة ثيتو، التي تعرف باسم باجاسا في الفلبين وتبعد 451 كيلومترا عن البر الرئيسي، هي الكبرى بين ثماني جزر من الشعاب المرجانية والمياه الضحلة تحتلها في أرخبيل سبراتلي.

 


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