مدير خدمات الدم القومية: لا يمكن التبرع ببلازما لمصاب بكورونا بعينه والتبرع طواعية

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات نقل الدم القومية، أنه لا يمكن التبرع ببلازما المتعافين من كورونا لمصاب بعينه، قائلا: "يتم التبرع طواعية دون تحديد متبرع تذهب له البلازما".

وقال في تصريحات تليفزيونية إنه منذ بداية تشجيع المواطنين على التبرع بالبلازما الخاصة بالمتعافين من فيروس كورونا، تم تحديد أماكن محددة للقيام بالتبرع، لأن الجهات الحكومية هي التي ستتولى العمل على فصل البلازما عن الدم وإجراء التحاليل البلازما، وتم تخصيص 5 معامل إقليمية للقيام بالتبرع، موضحا أن موضوع بيع البلازما منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجب أن يتم مواجهته والتصدى له.

وأضاف أنه لا يوجد أي جهة بخلاف الجهات الحكومية التابعة لوزارة الصحة وخدمات النقل القومية لديها تصريح بسحب البلازما من المتعافين من فيروس كورونا، والهدف من ذلك لضمان كفاءة وأمان البلازما التي يتم حقن المرضى بها، حيث يتم الكشف عنها بطرق ذات تقنيات عالية لأنها تتعامل مع الحمض النووي.

وأوضح أن كل الجهات تعلم أن هذه التحاليل مكلفة للغاية ولا يمكنها القيام بها بسهولة، كما أن هناك نسبة أجسام مضادة معينة لا بد أن تتوافر داخل البلازما الخاصة بالشخص المتعافي حتى يتم حقن المصاب بالفيروس بها، مشيرا إلى أنها حتى الآن لم يتم اعتمادها بشكل رسمي في علاج المرضى، ولكنها فى نتائجها الأولية حققت نتائج مبشرة.