محافظ كفرالشيخ يطلق 4 مشروعات جديدة ويناقش خطة تطوير بوابات مصيف بلطيم.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

أطلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، 4 مشروعات جديدة لتحقيق الاستفادة القصوي من موارد المحافظة، وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين، بحضور الدكتور علي جمعة، مدير جهاز تنمية المشروعات، والدكتورة مروة الهطيل، مدير مشروعك بالمحافظة، ومحمد محمود، مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية، وأسماء الله حسن، مدير شباب الخريجين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المشروع الأول تشغيل مزرعة مديرية الزراعة (مواشي - دواجن بياضة)، تحت إشراف وزارة الزراعة، وذلك لتحسين الثروة الحيوانية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن يكون المشروع الثاني تسويق عبوات النيتروجين، والتلقيح الصناعي، لتحسين السلالات، والاستعانة بطلاب كلية الطب البيطري، والخريجين، للقيام بالعمل، بالإضافة إلي إقامة المشروع الثالث بالزراعة السمكية في موسم زراعة الأرز، وتوفير الزريعة المناسبة للفلاحين، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المشروع الرابع عبارة عن توفير الزراعة التعاقدية، للتعاقد مع الفلاحين، لزراعة فول الصويا، والذرة الصفراء، وتوفيرها بأسعار مناسبة في غير مواسمها، لتصنيع الأعلاف للمزارع السمكية.

كما ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، خطة تطوير بوابات مصيف بلطيم، والعرض المقدم من إحدى الشركات، للارتقاء بمنظومة الامن والحراسة لمصيف بلطيم.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي تركيب البوابات الإلكترونية في بداية يوليو القادم، علي ان يتم تشغيل هذا العام بوابتين فقط من ضمن أربع بوابات، بقوة مضاعفة، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، للحفاظ على أمن وسلامة المصطافين وتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن تشغيل بوابة واحدة في فصل الشتاء.

وشدد محافظ كفرالشيخ، علي تحديد وتنظيم النقل الداخلي بالمدينة، علي أن يكون بالطفطف أو اتوبيس مكشوف، وكذا إصدار تراخيص داخلية لتوكتوك ذات لون محدد ويتم تسعيره، علي ان يقتصر التنقل به داخل المدينة فقط.

جاء ذلك بحضور اللواء رضا خورشيد، مدير عام قطاع الاسكندرية، والعميد أحمد خربوش، قطاع الأمن والحراسة، والمهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم.