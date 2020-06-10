محافظ بنى سويف: ترقية 4957 من المعلمين والأخصائيين وأمناء المكتبات بالتعليم

بنى سويف أيمن لطفى

أصدر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف قرار رقم (847) لسنة 2020 تضمن الموافقة على ترقية (4946)من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف:شاغلى وظائف المعلمين، وما يقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائى التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات،الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، وذلك اعتباراً من 1/1/2019، طبقاً لأحكام القانون رقم 155لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأشار محافظ بنى سويف فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أن قرار الترقية يأتى بناءً على قرار الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 44 بتاريخ 25/2/2020 بشأن إتخاذ إجراءات الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها،وعلى الكشوف الواردة من الوزاراة (الأكاديمية المهنية للمعلمين) بأسماء الذين تم استيفائهم متطلبات الترقى على وظائف الكادر "للمرحلة الحادية عشر"، على أن يتم صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانوناً ، وذلك اعتباراً من الشهر التالى من صدور هذا القرار.

كما أصدر محافظ بنى سويف قرار رقم (848) لسنة 2020 بالموافقة على ترقية (11)من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف:شاغلى وظائف المعلمين،ومايقابلها من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائئ التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، "المتبقين من المرحلة العاشرة للترقيات"، والذين قد استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين ،وذلك اعتباراً من 1/1/2018، طبقاً لاحكام القانون رقم 155لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، على أن يتم منح (المُرقًون) بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية، اعتباراً من الشهر التالى من صدور قرار ترقية زملائهم الحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية بالقرار الوزارى رقم (258) لسنة 2018.