لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

محمود طه حسين

أيام قليلة تفصلنا على موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة المقرر لها 21 يونيو الجارى، ويتخوف كثير من الطلاب من وباء كورونا، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم إجراءات حماية الطلاب، اليوم السابع" يقدم للطلاب في 10 معلومات أبزر الخطوات التي يجب اتباعها.

ـ الحرص على الحضور مبكرا إلى لجنة الامتحان استعدادا لدخول اللجنة من الثامنة صباحا.

ـ الالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم من خلال المرور عبر البوابة الإلكترونية داخل اللجنة.

ـ عدم مصافحة الطلاب وبعضهم لمنع حدوث أي مشكلات صحية أو نقل أي أمراض.

ـ الالتزام بمقر الجلوس داخل لجنة الامتحان وعدم التنقل بين المقاعد.

ـ الحرص على وجود تباعد بين زملائك خلال الاصطفاف لدخول اللجنة وأثناء التعقيم.

ـ عدم حيازة أي وسائل تساعد على الغش لأنه سيتم الكشف عليها وتفتيش الطلاب لحظة دخولهم.

ـ إذا شعر الطالب بأى مشكلة صحية أو ظهرت عليه أعراض كورونا يجب إبلاغ الملاحظ فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية ضده.

ـ لا تدعى أي مشكلة صحية أثناء أداء الامتحان للهروب من الأسئلة وعدم الاستمرار في أداء الامتحان لأن هناك تقرير طبى سيحدد حالتك الصحية وما إذا كان سيتاح تأجيل الامتحان من عدمه.

ـ الابتعاد عن إثار المشكلات داخل اللجنة أو التعدى على الملاحظين أو المراقبين.

ـ ضرورة الحصول على بوكليت المواد غير المضافة للمجموع في المواعيد المحددة لها يومى 21 يونيو و14 يوليو قبل خروج الطالب من لجنة الامتحان.