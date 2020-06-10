اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:00 ص
لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات طلاب المدارس ارشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيام قليلة تفصلنا على موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة المقرر لها 21 يونيو الجارى، ويتخوف كثير من الطلاب من وباء كورونا، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم إجراءات حماية الطلاب، اليوم السابع" يقدم للطلاب في 10 معلومات أبزر الخطوات التي يجب اتباعها.

ـ الحرص على الحضور مبكرا إلى لجنة الامتحان استعدادا لدخول اللجنة من الثامنة صباحا.

ـ الالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم من خلال المرور عبر البوابة الإلكترونية داخل اللجنة.

ـ عدم مصافحة الطلاب وبعضهم لمنع حدوث أي مشكلات صحية أو نقل أي أمراض.

ـ الالتزام بمقر الجلوس داخل لجنة الامتحان وعدم التنقل بين المقاعد.

ـ الحرص على وجود تباعد بين زملائك خلال الاصطفاف لدخول اللجنة وأثناء التعقيم.

ـ عدم حيازة أي وسائل تساعد على الغش لأنه سيتم الكشف عليها وتفتيش الطلاب لحظة دخولهم.

ـ إذا شعر الطالب بأى مشكلة صحية أو ظهرت عليه أعراض كورونا يجب إبلاغ الملاحظ فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية ضده.

ـ لا تدعى أي مشكلة صحية أثناء أداء الامتحان للهروب من الأسئلة وعدم الاستمرار في أداء الامتحان لأن هناك تقرير طبى سيحدد حالتك الصحية وما إذا كان سيتاح تأجيل الامتحان من عدمه.

ـ الابتعاد عن إثار المشكلات داخل اللجنة أو التعدى على الملاحظين أو المراقبين.

ـ ضرورة الحصول على بوكليت المواد غير المضافة للمجموع في المواعيد المحددة لها يومى 21 يونيو و14 يوليو قبل خروج الطالب من لجنة الامتحان.

 

 


التربية والتعليم

خطوات يجب اتباعها

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة