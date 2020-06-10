كويتية تتبنى فيلا إفريقيا يتيما.. اعرف التفاصيل

وكالات

ليست القطط والكلاب وحدها ذوات الحظ الأوفر في الرعاية، فقد تكفلت امرأة كويتية، بفيل يتيم يبلغ من العمر 18 شهراً، يدعى Naleku يسكن فى العاصمة الكينية نيروبي.

ووفقا لصحيفة الجريدة الكويتية، قالت سارة أبا القلوب، إنها تبنت الفيل عبر موقع إلكتروني رأته صدفة يعرض تبني مجموعة من الحيوانات الأيتام، تضم فيلاً ومجموعة من حيوانات وحيد القرن لوفاة أمهاتها في سن مبكرة، بسبب الصيد الجائر أو الوفاة الطبيعية، مشيرة إلى أنها دفعت 50 دولاراً، أى نحو 15 ديناراً، للتكفل بعلاجه وتوفير المعيشة اللازمة له خلال عام كامل.

وأضافت أبا القلوب أنها حصلت على شهادة تبنٍّ للفيل "ناليكو" من إدارة موقع "Sheldrickwildlifetrust"، الذى تكفّل بمباشرة التواصل معها أولاً بأول، من خلال تزويدها بصور وفيديوهات للفيل، للاطمئنان على صحته وسلامته، إضافة إلى تزويدها بصور لمقر إقامته.

وعلقت أبا القلوب، عبر حسابها الخاص في تويتر @Sabaalqloub: "تبنيت فيلاً اسمه ناليكو عمره 18 شهراً"، معقبة على من يولي الأهمية للإنسان في هذا الجانب بدلاً من الفيل الذي تبنته: "لا تحاتون مو ناسينهم".

يذكر أن الموقع يقدم خدمات التبرع والتبني للحيوانات اليتيمة، مع تبيان اسم وجنس الحيوان، وما إذا كانت أمه متوفاة، أو أبوه، وموقع إقامته.