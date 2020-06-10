كلية طب حلوان تنظم ندوة تثقيفية لطلابها لإعداد خريج يتحمل مسؤوليته المجتمعية

نظمت وحدة الخريجين التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة حلوان ندوة تثقيفية بعنوان تمهيد الطريق (Pave the way) عبر الفيديو كونفرانس فى إطار سلسلة الندوات التثقيفية للطلاب، وفى إطار الاهتمام ببناء الخطوة الأولى فى الحياة المهنية لدى طلاب الكلية وإكسابهم الخبرات اللازمة لإعداد خريج كفء على قدر كبير من المسئولية تجاه المجتمع.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدى، عميد كلية الطب، وريادة الدكتور وليد السروجى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة نرڤانا مجدى، مدير وحدة الخريجين، بالتعاون مع الجمعية العلمية الطلابية.

وحاضر فى الندوة الدكتور محمد سالم، رئيس وحدة أورام الجهاز الهضمى بجامعة نورث كارولينا، وحضر الندوة 100 طالب من الفرق المختلفة بالكلية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، أستهل الجلسة الافتتاحية للندوة الدكتور ممدوح مهدى، عميد الكلية موضحًا أنه كلما كان الهدف صريح وواضح كانت نتيجة تحقيقه سريعة وبسيطة ولابد من الجمع بين الخبرة والتفكير السليم وإدراك قيمة الوقت للوصول إلى تحقيق الهدف الذى يسعى إليه الإنسان، حيث يحقق الإنسان غايته بالاكتشاف والتعلم.

وفى ختام كلمته وجه الشكر إلى الدكتور وليد السروجي وكيل الكلية على جهده المبذول بإنشاء وحدة الخريجين المستحدثة بالكلية والانطلاقة الأولى كما وجه الشكر للأستاذة الدكتورة نرفانا مجدى على حسن الأداء والتنظيم للندوة.

كما أعرب الدكتور محمد سالم عن مدى شكره وامتنانه بدور الكلية الإيجابى فى الاهتمام بالطلاب وإكسابهم وإمدادهم بكل الخبرات والمعارف اللازمة التى تفيدهم فى حياتهم كما عبر عن سعادته باختياره ليكون محاضراً في هذه الجلسة لتوضيح الرؤية المستقبلية من واقع تجربة حياته بعد التخرج من كلية الطب بجامعة الإسكندرية ثم إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 22 عاماً والفرق بين الحياه والدراسة المصرية والأمريكية كما قام بالتحدث عن دور وحدة الخريجين وإعدادها لخريج كفء قادر على تحقيق أهدافه.