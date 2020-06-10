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فى الشدة تظهر المعادن.. مواطنون يتبرعون بمنازلهم كمقر لعزل مصابى كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:35 م
فى الشدة تظهر المعادن.. مواطنون يتبرعون بمنازلهم كمقر لعزل مصابى كورونا فيلا متبرع
الشرقية - إيمان مهنى

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ضرب مواطنون من مشتول السوق وبلبيس والحسينية بمحافظة الشرقية، أروع الأمثلة فى التكاتف الشعبى فى وقت الأزمات، وتبرعوا بمنزلهم لاستخدامها كمقر لعزل مرضى فيروس كورونا. 

وفى مشتول السوق سلم مواطن رفض ذكر اسمه، فيلته الخاصة، حيث قرر تقديم الفيلا الخاصة به كمقر للعزل الطبى لمرضى فيروس كورونا، وهى مكونة من ثلاث طوابق بحديقة على مساحة ألف متر وجيدة التهوية.

وقام الأهالى بتكوين لجنة من رامى رفعت وأحمد حبيب وآخرين ، لتولى الإشراف على التجهيزات بعدما بادور أهل الخير بالتعاون بالجهود الذاتية وتجهيز الفيلا بالاسرة والمستلزمات الطبية ، والمقر يسع أكثر من 30 سرير وصاله للترفيه ، وتتطوع بعضهم لتقديم الرعاية لخدمة وآخرين لتوفير الوجبات من المقرر أن تتولى مباشره الحالات المتوقع حجزها

كما عاين اللواء سامى علام رئيس مجلس مدينه بلبيس ، منزلين تبرعا بهما مواطنان من قريتى الجوسق و شبرا النخلة ، كما كمقر لعزل مرضى فيروس كورونا، فتوجهت اللجنة برئاسة رئيس المدينة و نوابه ، و وكيل الإدارة الصحيه ، لمعانية المبنى الذى يجرى تجهيزه بقريه الجوسق ، للعمده أحمد حجازى وقد أعربت اللجنه عن تقبلها للمبنى بصوره مبدئيه وجارى عرض الأمر على الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تفقدت اللجنه منزل يخص زينات الشاويش بقرية شبرا النخلة ، والتى سبق أعلنت عن استعدادها لتحوله الى مكان لعزل إلا أن اللجنه رفضت المكان لوجوده داخل الكتله السكنيه بالقرية

وفى سياق متصل، قال علاء الشبراوى من الحسينية، أنه توجد ثلاث مستشفيات تكاملية غير مستغلة مثل مستشفى قرية شرارة ، و مستشفى قرية بحر البقر و مستشفى منشأة أبو عامر و مجهزين بالتجهيزات اللازمة و الأهالى على استعداد لاستكمال باقى التجهيزات الطبية، لإستخدامها كمقار للعزل الطبى لمرضى فيرس كورونا، مناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، دارسة المقترح لتخفيف على مستشفى الحسينية المركزى و مستشفى العزل بفاقوس، بعد زيادة عدد الحالات بالمركز و عدم توافر أماكن بالمستشفيات لاستيعاب الاعداد

كانت خصصت مديرتى التربية و التعليم و الشباب بمحافظة الشرقية ، 107 مدرسة و مركز شباب كمقر للعزل الطبى لمرضى فيرس كورونا تحت الاحتياط من أبرزهم مدرسة المتفوقين فى الزقازيق و مركز شباب ناصر و وحدة الأمومة و الطفولة .

و اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ان المقار المقترحة فحصت ، و تم التأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث تكون جيدة التهوية و البنية التحتية سليمة ، سيتم وضعها فى قائمة و فور الحاجة إليها فى سيتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية ،و الأسرة و المراوح والمطهرات وغيرها من مستلزمات

كانت خصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

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الأهالى أمام الفيلا

 

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اللجنة أثناء تفقدها الفيلا من الداخل
 
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الفيلا من الداخل

 

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الفيلا المتبرع بها لعملها مستشفى للعزل

 

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فرش المنازل بالسراير

 

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الاهالى

 

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الاهالى يعاينون المنازل

 

 


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