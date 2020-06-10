اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:40 ص
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فئة واحدة مستثناة من تصريح التنقل من وإلى أبوظبى.. تعرف عليها

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:00 ص
فئة واحدة مستثناة من تصريح التنقل من وإلى أبوظبى.. تعرف عليها أبوظبى
وكالات

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أفادت شرطة أبوظبى، بأن المسافرين المتوجهين إلى مطارات الدولة مستثنون من إلزامية الحصول على تصريح مسبق للتنقل من وإلى إمارة أبوظبي، إذ يتم تسهيل انتقالهم إلى المطارات، لافتة إلى أنهم مطالبون بتقديم ما يثبت تأكيد حجزهم وتذكرة السفر وحمل جوازات السفر.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، تمت إقامة12  نقطة أمنية على مداخل ومخارج المدن التابعة لإمارة أبوظبي، دعماً لمشروع المسح الوطني للتغلب على فيروس «كورونا»، وتطبيق قرار حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها: (أبوظبي والعين والظفرة)، اعتباراً من 2 يونيو لمدة أسبوع، ثم أعلنت عن تمديد حظر التنقل لمدة أسبوع إضافي، اعتباراً من الثلاثاء 9 يونيو.

ويشمل حظر التنقل جميع سكان الإمارة، مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم، تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

يأتي ذلك مع استمرار توسعة حملة المسح الوطني للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتوفر شرطة أبوظبي، عبر موقعها الإلكتروني، خدمة توفير تصاريح التنقل بين مدن الإمارة، وللخروج من الإمارة خلال فترة حظر التنقل، داعية الجمهور إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، ومراعاة التوقيتات المحددة لبرنامج التعقيم الوطني داخل مدن الإمارة.


ابوظبى

كورونا

الامارات

اخبار الامارات

قيود كورونا

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