غالبية القراء يؤيدون إطلاق حملة للتوعية بأهمية التبرع بالبلازما لمصابى كورونا

قام " اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول إطلاق حملة موسعة للتوعية بأهمية التبرع بالبلازما لمصابى كورونا فى سؤال بعنوان: هل هل تؤيد إطلاق حملة موسعة للتوعية بأهمية التبرع بالبلازما لمصابى كورونا؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 92% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم إطلاق حملة موسعة للتوعية بأهمية التبرع بالبلازما لمصابى كورونا.

فى حين أجاب8 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

وكان الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، قد قال نحن نثق فى المواطنين ونعلم أنهم لن ينساقوا وراء المغرضين الذين يحالون الترويج للاتجار بالبلازما.

وأضاف،نحن حددنا أكثر المستفيدين من البلازما والأولوية التي حددتها الدراسات وهى قبل الحاجة إلى استخدام أجهزة التنفس وهى الأولوية الأولى، والأولوية الثانية هم من وضعوا على أجهزة التنفس قبل مرور 48 ساعة وبعد مرور 48 ساعة لا يستفيد منها.

وتابع: طريقة الحصول على البلازما سهلة جدا هي تقديم تقرير طبى ولا يوجد مريض حالته تحتاج للبلازما في مستشفى خاص أو حكومي إلا وأخذها، ونحن لا ننظر إلى أسماء ننظر فقط للحالة الصحية.

وأكمل: الأمل في الشفاء والرعب من الموت السبب في ظهور السوق السوداء ومعظم من تلقوا جرعات البلازما بالمستشفيات الخاصة لم تكن حالتهم تحتاج إلى البلازما، والوعى لدى المواطنين جعلهم يتبرعون بالبلازما ولدينا مخزون كاف وكل يوم نحتاج إلى المزيد.



