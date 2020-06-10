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عضو بنقابة الأطباء: وفاة 3 أطباء بكورونا.. وارتفاع العدد لـ58 طبيبا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:20 ص
عضو بنقابة الأطباء: وفاة 3 أطباء بكورونا.. وارتفاع العدد لـ58 طبيبا الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 58 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة كل من: الدكتور جورج عطية حبيب استشارى أطفال القاهرة، والدكتور رأفت القاضى استشارى الجراحة العامة أسوان، والدكتور سالم خليل أستاذ المسالك طب الزقازيق،  داعيا الله أن يغفر لهم وأن يدخلهم فسيح جناته.
 
وكانت قد نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد حسن احمد عامر مدير مستشفي حميات الاقصر سابقا، والذي توفي في مستشفي عزل إسنا بعد إصابته بڤيروس كوڤيد19، الدكتور محمد حسن قد تم تكريمه عام 2017 في يوم الطبيب بنقابة الاقصر وأيضاً بالنقابة العامة للاطباء، سائلين المولى أن يتقبله من الشهداء ويلهم أهله الصبر والسلوان.
 
كما نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عزت فهمي صليب استشاري التخدير والعناية المركزة بمستشفيات محافظة القليوبية، والذى توفي إثر إصابته بڤيروس كوڤيد 19، سائلين المولى أن يتقبله من الشهداء ويلهم أهله الصبر والسلوان، ونعى النقابة الشهيد الدكتور جورج عطية حبيب استشاري طب الأطفال ومدير المركز الطبي التخصصي بالزيتون بالقاهرة، والذي توفي في الرعاية المركزة بمستشفي السلام بالزيتون إثر إصابته بڤيروس كوڤيد19، والشهيد الدكتور محمود خضر استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة السابق في مستشفى أطفال مصر، متأثرًا بمضاعفات فيروس كوفيد 19 في مستشفي المقطم.
 
 
 
 

نقابة الاطباء

وفيات الاطباء بكورونا

شهداء الاطباء بكورونا

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