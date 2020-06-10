عدد الوفيات بكورونا يزيد 245 حالة فى بريطانيا والإجمالى 41128

رويترز

ارتفع عدد حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا 245 حالة ليصل الإجمالي إلى 41128 حالة وفاة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم التاسع من يونيو حزيران وفقا لبيانات حكومية صادرة اليوم الأربعاء.