عالم بريطانى: وفيات كورونا كان يمكن خفضها للنصف حال تطبيق الإغلاق أسبوعا مبكرا

كتبت رباب فتحى

قال أحد المستشارين الرئيسيين السابقين للحكومة البريطانية لأعضاء البرلمان إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا كان من الممكن أن تكون أقل "بمقدار النصف على الأقل"، إذا كانت المملكة المتحدة قد طبقت الإغلاق قبل أسبوع من بدء إجراءات الإغلاق.

وقال البروفيسور نيل فيرجسون، من كلية إمبريال كوليدج في لندن، إنه يعتقد أن الوزراء اتخذوا القرارات الصحيحة بشأن كوفيد19 لكنه تساءل عما إذا كانت قد اتخذت في الوقت المناسب.

وأبلغ لجنة العلوم التابعة لمجلس العموم: "كان الوباء يتضاعف كل ثلاثة إلى أربعة أيام قبل إدخال تدخلات الإغلاق، لذا لو أدخلنا إجراءات الإغلاق قبل ذلك بأسبوع لكنا قمنا بخفض العدد النهائي بمقدار النصف على الأقل."

وتابع: "بينما أعتقد أن الإجراءات، بالنظر إلى ما كنا نعرفه عن هذا الفيروس فيما بعد من حيث انتقاله ومدى شراسته، كانت مبررة - لن أخمنها في هذه المرحلة - بالتأكيد إذا قدمناها في وقت سابق ، لكنا قد شهدنا عددًا أقل من الوفيات".

وقال البروفيسور فيرجسون إنه يقدر أن عدد الوفيات الناجمة مباشرة عن الفيروس التاجي سيكون أكثر من 50000، مما يعني أنه كان بالإمكان إنقاذ 25000 شخص من خلال الإغلاق قبل أسبوع من بدء تطبيق الإجراءات.

وفي مارس، قدر فيرجسون أن الوباء قد يتسبب في 20000 حالة وفاة على الأكثر، وقال للنواب إن العلماء "استهانوا بمدى انتشار الوباء في هذا البلد" في مارس.

وقال أيضا إن المستشارين الحكوميين لم يتوقعوا كيف سيكون عدد الوفيات المرتفعة في دور الرعاية ، لأنهم تصرفوا على افتراض أن السكان سيتم حمايتهم.

ووفقًا لأرقام وزارة الصحة توفي 245 شخصًا آخر في المملكة المتحدة بفيروس كورونا حتى الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء ، ليصل العدد الإجمالي إلى 41128 حالة وفاة.