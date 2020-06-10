اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:36 م
خالد صلاح
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طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبى تنخفض بشدة خلال جائحة كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:54 ص
طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبى تنخفض بشدة خلال جائحة كورونا لاجئين - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن طلبات اللجوء لدول الاتحاد انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات في أبريل مع إغلاق الحدود لمنع تفشي فيروس كورونا مما عقد التحديات التي تواجه الفارين من الصراعات والاضطهاد.

وبلغ عدد طلبات اللجوء 8730 خلال أبريل بانخفاض 86 بالمئة عن 61421 في فبراير وفقا لبيانات حصلت عليها رويترز من المكتب الأوروبي لدعم اللجوء.

وأغلق الاتحاد الأوروبي حدوده الخارجية في مارس وعلقت العديد من الدول الأعضاء تسجيل طلبات اللجوء.

وتظهر بيانات المكتب كذلك انخفاضا بنسبة 44 بالمئة في طلبات اللجوء في مارس عندما بدأت الدول في فرض إجراءات العزل العام بالمقارنة مع فبراير.

وأضاف المكتب أن غالبية طلبات اللجوء في 2020 حتى أبريل جاءت من السوريين تلاهم الأفغان ثم الفنزويليون والكوبيون.

 


الاتحاد الاوروبى

كورونا

طلبات اللجوء

فيروس كورونا

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