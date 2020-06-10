اليوم السابع
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ضبط 4 قضايا تحويلات غير مشروعة ونصب بقيمة 2.6 مليون جنيه

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:53 م
ضبط 4 قضايا تحويلات غير مشروعة ونصب بقيمة 2.6 مليون جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كل أشكال الخروج عن القانون فى مجال عمل الإدارة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا "تحويلات مالية - تزوير أوراق - نصب واحتيال على المواطنين - مخالفات" مُتهم فيها 8 أشخاص، وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها 2 مليون و600 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.


نصب

جرائم النصب

تحويلات غير مشروعة

الأموال العامة

الداخلية

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