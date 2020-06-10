اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 3800 عبوة دواء منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالغربية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:59 م
ضبط 3800 عبوة دواء منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالغربية المضبوطات
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، اليوم الأربعاء، من ضبط 3800 عبوة دواء منتهيه الصلاحيه بطنطا، خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق.

جاء خلال حملة برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين و عادل فتحى مدير الاداره ، والتي كضمت ياسر مراد رئيس الرقابه ومحمد الشيخ ، والتي أسفرت عن ضبط 3800 عبوة دواء منتهيه الصلاحيه انتهاءفبراير2020 من مخزن بمنطقة  الاستاد ثان طنطا ، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر برقم 13375 جنح قسم ثان طنطا ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت مديرية التموين بالغربية، بشن حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تمكنت خلالها من ضبط 105عبوة كريمات ومعطرات جو منتهية الصلاحية معروضة للبيع للجمهور داخل محل مستحضرات تجميل بدائرة قسم أول طنطا.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه قد وجه بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التجارية لضبط المخالفين والخارجين علي القانون ومحتكري السلع لتحقيق أرباح طائلة بدون وجه حق.

وودت معلومات للمهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بقيام صاحب محل مستحضرات تجميل بدائرة قسم أول طنطا، بتجميع كميات كبيرة من المستحضرات منتهية الصلاحية وبيعها للجمهور.

وتم إعداد حملة مكبرة ضمت مجدي عوض السيد أحمد الحوالة مفتش التموين وتمكنت الحملة من ضبط كمية من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وعددها 105عبوات، كريمات ومعطرات جو منتهية الصلاحية معروضة للبيع للجمهور تحرر المحضر 13357جنح قسم أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

اخبار الغربية

تموين الغربية

حملات تموينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استبعاد مدير مدرسة ومعلم لجمعهما أموال مقابل تسليم ملفات الطلاب بالمحلة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:35 م

محافظ الغربية يحذر من التلاعب بأسعار الكمامات وتوفيرها لتلبية احتياجات المواطنين

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:26 م

محافظ الغربية يعزى أسرة الشهيد "عرفة" ويطلق اسمه على مدرسة بكفر الزيات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:40 م

محافظ الغربية يتابع استعدادات المدارس بكفر الزيات وبسيون لامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:30 م

قوات الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بالمحلة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة