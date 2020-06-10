اليوم السابع
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ضبط والد عريس و2 آخرين لإقامتهم حفل زفاف بإحدى قرى مركز ميت غمر بالدقهلية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:59 م
ضبط والد عريس و2 آخرين لإقامتهم حفل زفاف بإحدى قرى مركز ميت غمر بالدقهلية حفل زفاف
الدقهلية شريف الديب

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تمكن ضباط مباحث ميت غمر من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم والد عريس لقيامهم بعمل حفل زفاف داخل إحدى القرى بمركز ميت غمر.

 

وقد تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بأنه فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.

 

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية إقامة حفل زفاف لعروسين بإحدى قرى مركز ميت غمر، وتجميع عدد من المواطنين أمام أحد المنازل، وأمكن ضبط ثلاثة أشخاص (صاحب مطعم "والد العريس"، طباخ، وعامل "دى جى")، لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات؛ وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.ضدهم، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


الدقهلية

اخبار الحوادث

حفل عرس بميت غمر

مديرية امن الدقهلية

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