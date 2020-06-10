ضبط صاحب مخبز بالسلام استولى على نصف مليون جنيه من أموال الدعم

كتب ــ محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ونجحت الجهود في ضبط (1267) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها (2,190 طن سلع غذائية عبارة "دواجن كاملة ، هياكل دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون (بمحافظة البحيرة) لحيازته كمية قدرها (10 أطنان "يوسفى مبرد") غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) لحيازته كمية قدرها (1,850 طن سلع غذائية عبارة عن "مكرونة ، سكر حر" ، 1200 عبوة " زيت طعام ، خل طعام" ) مجهولة المصدر ، قام المذكور بحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها

وتم ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة المطهرات الطبية والمنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (كمية قدرها 40350 لتر "مطهرات طبية ، منظفات صناعية") ، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها ، وكذا حيازته كمية قدرها ( 300 كيلو جرام " ملح طعام " ) مجهول المصدر.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (3,050 طن سلع غذائية عبارة عن "مكرونة ، سكر حر ، أرز أبيض" ، 60 عبوة زيت طعام ) مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الجهود في ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته (7573 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "ماسحة طبية ، شرائط تحليل سكر ، ترمومتر ") مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة أول السلام (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشكغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء وإستيلائه على مبلغ 564480 جنيه بدون وجه حق ، طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.