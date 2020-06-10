ضبط أجنبية استولت على أموال المواطنين بأساليب احتالية عبر الإنترنت

كتب محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" لقيامها بممارسة نشاط احتيالى واسع النطاق فى الاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالى عبر شبكة "الإنترنت"، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بأساليب وطرق احتيالية مختلفة عبر شربكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مرشد سياحى – مقيم العمرانية بمحافظة الجيزة) بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ (ألف وخمسمائة دولار أمريكى - إثنى عشرة ألف جنيه مصرى) من قبل إحدى السيدات من خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مدعية بأنها (موظفة بإحدى الحكومات الأجنبية) وزعمت قيام السلطات ببلادها منح مواطنى بعض الدول إعانات مالية لتحسين مستوى معيشتهم، وطلبت منه تحويل وإيداع المبلغ المالى "المستولى عليه" بأحد الحسابات البنكية بالبلاد كمصاريف إدارية وشحن لاستلام الإعانة المالية المزعومة.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة عن أن وراء تلك الواقعة إحدى السيدات (تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية – مقيمة البساتين بالقاهرة)، إذ قامت المذكورة بممارسة نشاط احتيالى واسع النطاق فى الاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مستغلة مهارتها فى التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى والهواتف المحمولة الحديثة، وذلك عن طريق إنشائها وإدارة صفحات إلكترونية احتيالية على مواقع فيس بوك بأسماء وصفات منتحلة – خلافاً للحقيقة – من بينها الصفحة الإلكترونية التى قامت من خلالها بالإيقاع بالمجنى عليه، وتقوم بإرسال العديد من طلبات الصداقة بطريقة عشوائية وعقب قبولها من ضحاياها تزعم قدرتها على منحهم إعانات مالية تبلغ مائة ألف دولار أمريكى مُرسلة من الخارج لمساعدة محدودى ومتوسطى الدخل ببعض الدول لتحسين مستوى دخلهم، وتطلب من ضحاياها إيداع مبالغ مالية فى العديد من الحسابات البنكية كرسوم إدارية للسير فى إجراءات إرسال الإعانة المالية المزعومة للبلاد.

كما أسفرت التحريات عن قيام المتهمة بفتح العديد من الحسابات البنكية باسمها بالعديد من البنوك المصرية ببيانات مخالفة للحقيقة من حيث محل إقامتها وترددها على ماكينات الصراف الآلى لسحب المبالغ المالية المستولى عليها دون الدخول لصالات البنوك حتى تكون بمنأى عن ضبطها .

وعقب تقنين الإجراءات أشارت التحريات إلى تردد المتهمة على ماكينات الصراف الآلى بمناطق (القاهرة الجديدة – مدينة نصر – المعادى) وتستأجر شقة سكنية بمنطقة البساتين بالقاهرة، وحال ترددها على ماكينة الصراف الآلى لأحد البنوك بمنطقة القاهرة الجديدة أمكن ضبطها وعُثر بحوزتها على 5 بطاقات دفع إلكترونى جميعهم باسمها، ومبلغ 10000 جنيه مصرى من متحصلات نشاطها الإجرامى، وهاتفين محمول، بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية الوهمية على موقع "فيس بوك" بصور وبيانات أسماء "أجنبية" المستخدمة فى الإيقاع بضحاياها وإرسال طلبات الصداقة من خلالها، ومحادثات نصية على تطبيقات "فيس بوك - واتس أب " تبين إرسالها بيانات حساباتها البنكية للعديد من الأشخاص .

وتم العثور على كمية من صور لإيداعات بنكية تم إيداعها فى الحسابات البنكية الخاصة بها مرسلة من أشخاص مختلفة، وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرت بنشاطها الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.