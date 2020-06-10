صول.. استكمال تنفيذ مدرجات رياضية بالداخلة بتكلفة 750 ألف جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قال المهندس ماهر حسوبة مدير فرع جهاز التعمير بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " ان فرع الجهاز يستكمل تنفيذ مشروع المدرجات الرياضية بنادى الداخلة الرياضى كمرحلة ثانية للمشروع بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 750 ألف جنيه وذلك ضمن خطة جهاز التعمير بالمحافظة تحت إشراف اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس الجهاز بالمحافظة .

وأضاف حسوبة ان هذا المشروع ضمن عدة مشروعات أخرى يشرف الجهاز على تنفيذها والتى تمنت تطوير مجزر آلى فى مدينة موط بتكلفة 9,5 مليون جنيه وتنتهى أعمال التطوير فى غضون شهرين ، كما يجرى تنفيذ طريق دائري غربي بمركز الداخلة، بطول 54 كيلومترا، لربط مدينة موط بقرية الموهوب بطول 54 كيلو متر، وينفذ المشروع على مرحلتين الاولي بطول 15 كيلومترا وبتكلفة 75 مليون جنيه، والثانية بطول 39 كيلومترا.

وكان مدير فرع جهاز التعمير بالداخلة أكد فى تصريح خاص لـــ" اليوم السابع" أنه يجرى تنفيذ مشروع إحلال وتطوير مجزر الداخلة الرئيسى بمدينة موط بتكلفة تصل إلى حوالى 9ملايين و500 ألف جنيه ضمن خطة فرع الجهاز بالمحافظة وتحت إشراف وتوجيهات اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس الجهاز بالمحافظة .

أضاف حسوبة أنه جرى الإنتهاء من تنفيذ أرضيات الخرسانة وحوائط السيراميك وإحلال الدوائر الكهربية والميكانيكية ومنظومة التشغيل الآلى فى المجزر الذى يعاد إحلاله وتطويره على أعلى مستوى من الخدمات ليكون ةجاهزا لاستقبال الذبائح من الماشية والأغنام مؤكدا على انه من المقرر الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالكامل خلال شهرين من تاريخ التنفيذ

وفى سياق آخر أكد حسوبة أنه يجرى ايضا تنفيذ أعمال إنشاء مبنى للوحدة المحلية لقرى أولاد عبد الله التابعة لمركز بلاط بتكلفة تصل إلى حوالى 2 مليون و500 ألف جنيه حيث جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الخرسانة وإنشاء الأعمدة المسلحة وجارى استكمال العمل دون معوقات .















