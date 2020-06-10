اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صول.. استكمال تنفيذ مدرجات رياضية بالداخلة بتكلفة 750 ألف جنيه

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:00 ص
صول.. استكمال تنفيذ مدرجات رياضية بالداخلة بتكلفة 750 ألف جنيه تعمير الداخلة ينفذ مشروع مدرجات رياضية لملعب النادى الرياضى
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس ماهر حسوبة مدير فرع جهاز التعمير بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد ، فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " ان فرع الجهاز يستكمل تنفيذ مشروع المدرجات الرياضية بنادى الداخلة الرياضى كمرحلة ثانية للمشروع بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 750 ألف جنيه وذلك ضمن خطة جهاز التعمير بالمحافظة تحت إشراف اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس الجهاز بالمحافظة .

وأضاف حسوبة ان هذا المشروع ضمن عدة مشروعات أخرى يشرف الجهاز على تنفيذها والتى تمنت تطوير مجزر آلى فى مدينة موط بتكلفة 9,5 مليون جنيه وتنتهى أعمال التطوير فى غضون شهرين ، كما يجرى تنفيذ طريق دائري غربي بمركز الداخلة، بطول 54 كيلومترا، لربط مدينة موط بقرية الموهوب بطول 54 كيلو متر، وينفذ المشروع على مرحلتين الاولي بطول 15 كيلومترا وبتكلفة 75 مليون جنيه، والثانية بطول 39 كيلومترا.

وكان مدير فرع جهاز التعمير بالداخلة أكد فى تصريح خاص لـــ" اليوم السابع"  أنه يجرى تنفيذ مشروع إحلال وتطوير مجزر الداخلة الرئيسى بمدينة موط بتكلفة تصل إلى حوالى 9ملايين و500 ألف جنيه ضمن خطة فرع الجهاز بالمحافظة وتحت إشراف وتوجيهات اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس الجهاز بالمحافظة .

أضاف حسوبة أنه جرى الإنتهاء من تنفيذ أرضيات الخرسانة وحوائط السيراميك وإحلال الدوائر الكهربية والميكانيكية ومنظومة التشغيل الآلى فى المجزر الذى يعاد إحلاله وتطويره على أعلى مستوى من الخدمات ليكون ةجاهزا لاستقبال الذبائح من الماشية والأغنام مؤكدا على انه من المقرر الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالكامل خلال شهرين من تاريخ التنفيذ

وفى سياق آخر أكد حسوبة أنه يجرى ايضا تنفيذ أعمال إنشاء مبنى للوحدة المحلية لقرى أولاد عبد الله التابعة لمركز بلاط بتكلفة تصل إلى حوالى 2 مليون و500 ألف جنيه حيث جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الخرسانة وإنشاء الأعمدة المسلحة وجارى استكمال العمل دون معوقات .

1
 
2
 
3
 
4
 

 

  

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

اخبار المحافظات

اخبار عاجله

الوادى الجديد

تعمير الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة