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صور.. تحرير 6 محاضر مخالفة بناء بدون ترخيص فى حملة بأبو قرقاص بالمنيا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:17 م
صور.. تحرير 6 محاضر مخالفة بناء بدون ترخيص فى حملة بأبو قرقاص بالمنيا جانب من إزالة التعديات
المنيا- حسن عبد الغفار

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شنت الوحدة المحلية بأبو قرقاص فى المنيا برئاسة الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بقرية أبو قرقاص البلد.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر مخالفة بناء بدون ترخيص بالوحدة القروية بأبو قرقاص البلد بمساحة 760 مترا.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تبذل جهداً في ضبط ووقف حالات البناء المخالفة و العشوائية والتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك.

وفى ديرمواس تواصل الوحدة المحلية دعمها للفرق الطبية والأجهزة المعاونه ،حيث قامت  المهندسه  نبيله علي بتفقد الوحدة الصحيه بكفر خزام وذلك لمتابعة  توافر الادويه والامصال والاكسجين والتخلص الامن من النفايات الطبية.

كما تفقدت أيضا  الوحده الصحيه بتل بني عمران للاطمئنان علي توافر الادويه والامصال والاكسجين والتخلص الامن من النفايات الطبيه واكدت على الاهتمام بالنظافه والرش والتطهير وشددت  علي ارتداء الكمامات والانضباط في العمل وحسن معاملة.

كما أكدت رئيس الوحدة المحلية على أهمية الانضباط وحسن معاملة المرضي واتخاذ كافة الاجراءات الوقائيه والاحترازيه لمجابهة فيروس كورونا .

 

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