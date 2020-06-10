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صور.. تجهيز دور بالمبنى القديم لمستشفى سمنود المركزى عزل صحى لمرضى كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:29 ص
صور.. تجهيز دور بالمبنى القديم لمستشفى سمنود المركزى عزل صحى لمرضى كورونا تجهيز دور بمستشفى سمنود المركزي عزل صحى لمرضى كورونا
الغربية - عادل ضرة

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جهزت مديرية الصحة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، دور بالمبنى القديم  مستشفى سمنود المركزي وتحويله لعزل صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وشهد العزل الصحي تجهيزات طبية من تجهيز وحدة العناية المركزة، تضم 4آسره و2جهاز تنفس صناعى و2سرنجة بامب و4مونيتور، وجهاز صدمات وعربه بها عقار للطوارئ اضافة الي مناظير حنجرية

كما جاري تجهيز وحدة العناية ليكون دور العزل مكون من، جزء خاص للحالات الايجابية وغرف خاصة لحالات الاشتباه والفصل بين غرف الحالات المشتبه فيها عن الحالات المصابة بكورونا.

كما تم تجهيز دور العزل وفقا  لسياسات ومعايير الجودة ومكافحة العدوى ويضم  19سرير لحالات الاشتباه والايجابي و7 أسرة حديثة لحالات الإيجابي، بإجمالي 26سرير و4آسرة بوحده العناية

من ناحيه اخرى أسفرت نتيجة فحص العينة الثانية لرئيس مدينة قطور الجديد والصادر له قرار بالعمل لرئاسة مدينة قطور في حركة تنقلات وزارة التنمية المحلية، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة قد أجرت تحليلاً لعينة دم ومسحة حلق لرئيس مدينة قطور الجديد للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه، وجاءت نتيجة فحصها ايجابيه إصابته بالفيروس.

وكان رئيس مدينة قطور قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس وتم إجراء تحليل مبدئى وجاءت النتيجة إيجابية، وتم سحب عينة اخرى له وإرسالها لمستشفى المنشاوى العام لفصحها للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه.

 

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