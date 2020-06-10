صور.. تجهيز المدينة الجامعية ببنى سويف بـ480 سريرا لاستقبال مصابى كورونا

وأكد الدكتور عاطف مرسى، فى بيان له، أنه تم عمل صيدلية بالمدينة الجامعية وتوفير جميع المستلزمات الطبية من أدوية ووسائل الحماية من جوانتات وأفرولات وماسكات وجميع أدوية الطوارئ للحفاظ على الأطباء والتمريض العاملين بالعزل وحمايتهم، وكذلك للمرضى المقيمين بالمستشفى طبقا للبرتوكولات المعمول بها عالميا.

وأضاف الدكتور محمد شعبان أنه يوجد عيادة طبية فى كل مبنى، حيث يعمل بها أعضاء هيئة التدريس بأقسام الباطنة المختلفة بالكلية وكذلك المدرسين المساعدين والأطباء المقيمين بمختلف التخصصات حتى أمراض النساء والأطفال، وكذلك يوجد جهاز أشعة متنقل وجهاز أشعة تليفزيونية لخدمة مرضى العزل.

وأكد الدكتور عاطف مرسى عميد الكلية أن كل هذا يتم تحت إشراف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والذى يعمل بكل جهد على توفير كل ما يحتاجه قسم العزل الجديد بالمدينة الجامعية من أثاث ومستلزمات طبية وتجهيز مطبخ بالمدينة لخدمة مرضى العزل، وكذلك العاملين بالعزل، وأيضا وجود وسائل ترفية بالمدينة للمرضى المقيمين بالمستشفى.