اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة إسبانية: قلق أوروبى من الأوبئة القادمة.. و6 دول تدعو لـ"مخزون دوائى"

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:44 ص
صحيفة إسبانية: قلق أوروبى من الأوبئة القادمة.. و6 دول تدعو لـ"مخزون دوائى" أدوية
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد معاناة عاشت فيها أوروبا بسبب فيروس كورونا، اتجه عدد من الدول الأوروبية إلى التفكير فى كيفية الاستعداد بشكل صحيح لأى وباء قادم، حتى لا تتكرر نفس الأخطاء ونفس الخسائر التى مرت بها أثناء كوفيد 19.

وقالت صحيفة "ميجانوتثياس" الإسبانية، إن زعماء 6 دول في الاتحاد الأوروبي دعوا إلى بناء مخزون من الأدوية والمعدات الحيوية في الاتحاد الأوروبي، وإجراءات أخرى لتعزيز مرونة التكتل في مواجهة أزمات الصحة العامة.

وسجل الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة وبريطانيا نحو 1.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا ، أو ما يعادل نحو خُمس الإجمالي العالمي، ووفاة أكثر من 184 الف شخص، وفي ذروة الأزمة، لجأت دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي إلى تدابير حمائية، لتضع حواجز تجارية تحول دون تصدير المعدات الطبية إلى جيرانها.

ومن بين التدابير التى اقترحها زعماء دول ، إسبانيا وفرنسا وبلجيكا ، وبولندا، والدنمارك وألمانيا ، تحسين التنسيق بين البلدان الأعضاء والوصول إلى قواعد البيانات المشتركة والتعاقد المشترك على الامدادات الأساسية لمنع النقص، وكل ذلك تم ارساله فى طلب مشترك إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن فى ذلك الطلب المشترك ، اقترح ال 6 دول أوروبية وجود مقترحات بشأن البحث المشترك وتطوير اللقاحات والعلاج، وأيضا تطوير استيراتيجية أوروبية أكثر شمولية يمكن أن يكون أكثر فاعلية من أن تحاول دولة عضو تعزيز الاستعداد بمفردها.

وتضمنت المقترحات إنشاء مخزون من الأدوية والإمدادات والمعدات الحيوية يكفي لثلاثة أشهر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى التعاون بين الدول والشركات لإنتاج منتجات رئيسية في أوقات الأزمات.

كما طالب الدول بتبادل البيانات والاشراف عليها وتنسيق التوريد، واقتراحات لتطوير الاطار التنظيمى وسلاسل التوريد، كما يريدون من الاتحاد الأوروبي أن "يزيد بشكل كبير" من قدرته على اكتشاف حالات الطوارئ والإنذارات الصحية ، وتحديد "النقاط المركزية" التي يجب مراقبتها.

وأكدت الطلب على ضرورة تعزيز قدرة أوروبا في البحث والتطوير في مجال اللقاحات، من خلال تمويل التجارب السريرية واسعة النطاق وإنشاء "منصة استعداد" من شأنها أن تقلل من المخاطر بالنسبة للشركات في تطوير اللقاحات من خلال ضمان إقبال الجمهور على الشراء.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هونت بشكل كبير من قدرتها على الاستجابة لفيروس كورونا، وأبلغت بروكسل في فبراير أنه لا توجد حاجة لطلب المزيد من الإمدادات الطبية.

ووفقا للطلب الذى دعى اليه 6 دول أوروبية ، فقد دعوا أيضا إلى المراقبة والتحليل المشترك لاستراتيجيات الفحص المختلفة، إن بالإمكان نشر نتائج الأبحاث على منصة أوروبية مخصصة لكورونا.

 


اوروبا

الاتحاد الاوروبى

اسبانيا

فرنسا

لقاحات

اوبئة

كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

نقابة المحامين: 8 إصابات جديدة بكورونا وسط الأعضاء و4 حالات اشتباه

نقابة المحامين: 8 إصابات جديدة بكورونا وسط الأعضاء و4 حالات اشتباه

الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة