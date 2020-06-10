"صحة أبو كبير": فريق لمتابعة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بمحطات المياه

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور يسرى الشبراوى مدير الإدارة الصحية بأبو كبير شرقية، أنه ترأس فريق عمل صحة البيئة بالإدارة الصحية بأبو كبير للمرور على الوحدات الصحية بنطاق المركز اليوم الأربعاء تحت عنوان "كلنا جنودك يا وطن"، فى ضوء ما تمر به البلاد من مجابهة فيروس كورونا المستجد من أجل المحافظة على صحة وحياة أهلنا أهل أبوكبير بجميع قرى المركز.

وأضاف الشبراوى، لـ"اليوم السابع" أن فريق عمل صحة البيئة قام بالمرور على الوحدة الصحية بالعزازية والوحدة الصحية بالمهيملى ومحطة المياه المرشحة بالرحمانية وشبكة المياه بالمنطقة وتم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة وإدارة صحة البيئة بالشرقية بتكثيف المرور على جميع أعمال صحة البيئة للتأكيد على الإيجابيات وتلافى السلبيات.

وفى نفس السياق قام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجئ على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة سير العمل، ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية لأحد الأجنحة الطبية، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى، وتوفير ميزانية لها بقيمة 3 ملايين جنيه و700 ألف، وشدد وكيل الوزارة على مقاول المشروع، ومدير المستشفى بسرعة الإنتهاء من الجناح الطبى وتجهيزه وتشغيله فى خلال ساعات، كما تابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتواجد الفرق الطبية بأماكن علمهم، والتأكد من إرتداء الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفى، كما أثنى على أداء العمل للجيش الأبيض داخل المستشفى، مشيدًا بدورهم البطولى، وجهودهم المخلصة، وعطائهم المستمر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.