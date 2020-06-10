اليوم السابع
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سيدة ببنى سويف تحتاج لتركيب صمام لسحب مياه على المخ ولا تمتلك نفقات الجراحة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:30 ص
سيدة ببنى سويف تحتاج لتركيب صمام لسحب مياه على المخ ولا تمتلك نفقات الجراحة أرشيفية
بني سويف أيمن لطفي

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 تحتاج سيدة من بنى سويف فى بداية العقد الرابع من عمرها إلى إجراء جراحة عاجلة على المخ، وليس لديها من الإمكانيات المادية ما يمكنها من ذلك، ما يعرض حياتها للخطر، ويتبنى اليوم السابع المشكلة ويعرضها من خلال مبادرة "سيبها علينا"

وقالت " رشا. ج " 37 عاما أعيش مع أبناء فى قرىة طنسا بنى مالو بمركز ببا جنوب بنى سويف و أصبت بصداع حاد وضعف مفاجيء فى مستوى الرؤية والإبصار، وذهبت إلى عيادة استشارى مخ وأعصاب بالمستشفى الجامعى ببنى سويف، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل تبين أننى أعانى من ارتفاع بضغط الدم بالمخ و تسبب فى ارتشاح على المخ وضعف فى الأبصار، ما إستدعى إجراء عملية لتركيب صمام ظهرى لسحب المياه من على المخ واستعادة الأبصار.

وأضافت : مرت شهور على إجراء العملية وفجأة عاودتنى الآلام وضعف الأبصار مرة أخرى وهرعت إلى الطبيب وبعد الفحصى ومراجعة تركيب الصمام تبين وجود إنسداد به، ولابد من إستبداله، وأخبرنى الطبيب أنه فى الوقت الحالى لايمكن إجراء الجراحة بالمستشفى الجامعى نظرا لأن المستشفى يستقبل حاليا المصابين بفيروس كورونا المستجد ويعزلهم، وليس هناك حل سوى إجراءها بإحدى المستشفيات الخاصة وتبلغ تكلفة أجر الطبيب 25 ألف جنيه، و ثمن الصمام 6 آلاف جنيه، علاوة على نفقات الإقامة بالمستشفى، لذلك أناشد أهل الخير من المواطنين، المساهمة فى نفقات الجراحة حتى يتم سحب المياه من على المخ و أستعيد قوة الأبصار وأتمكن من رعاية أولادى مرة أخرى.

 

للتواصل مع الحالة 01288118762

 

 

 

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بنى سويف

عملية جراحية

اخبار مصر

سيبها علينا

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