سفارة مصر فى بغداد تعلن عن تسيير رحلتين جويتين 15 يونيو لإعادة المصريين

(أ ش أ)

أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية فى بغداد أنه تقرر تسيير رحلتين جويتين لشركة مصر للطيران من بغداد للقاهرة يوم 15 يونيو الجارى لنقل أبناء الجالية المصرية بالعراق الراغبين فى العودة لمصر، على ان يكون سعر التذكرة 320 دولاراً تقريباً، وذكرت السفارة في بيان لأبناء الجالية المصرية في العراق أنه تقرر تعديل إجراءات الحجر الصحي التي سيتم تطبيقها على العائدين من الخارج ، على النحو التالي : إجراء الكشف السريع على الأجسام المضادة فور الوصول إلى المطار ، وفي حالة ظهور نتيجة سلبية للاختبار سيقوم العاندون بالتوقيع على إقرار بالعزل المنزلي لمدة 14 يوما ويتوجهون مباشرة إلى منازلهم مع تسجيلهم ببرنامج المتابعة الخاص بوزارة الصحة والسكان .

في حالة ثبوت إيجابية الحالة ، فسوف يتم إجراء اختبارات أخرى ، على أن تتخذ وزارة الصحة والسكان ما تراه من إجراءات لازمة طبقا للبروتوكولات الطبية المطبقة في هذا الشأن.

وذكرت السفارة أنه سيتم فتح باب الحجز يوم الاثنين 8 يونيو الجاري،للمواطنين الذين سبق لهم تسجيل أسمائهم لدى السفارة والقنصلية في بغداد في ثلاثة منافذ بيع هي ، مكتب مصر للطيران في بغداد ، ومكتب مصر للطيران في صالة 3 بمطار القاهرة الدولي ، وعبر الاتصال الهاتفي على الخط الساخن لشركة مصر للطيران، لافتة إلى أن الأماكن على الطائرتين محدودة والاولوية باسبقية الحجز .

وفيما يتعلق بالمخالفين لقانون الإقامة ، فقالت السفارة إن عليهم أولاً حجز تذكرة الطيران ثم التوجه شخصيا وبدون وسطاء إلى القنصلية المصرية في بغداد بحي المنصور ومعهم أصل جواز السفر وأصل التذكرة ، ومعهم 100 الف دينار عراقی فقط لا غير هي قيمة المخالفة ، بعد نجاح جهود السفارة في تخفيضها إلى الحد الأدنى حتى تقوم القنصلية بتوفيق أوضاعهم مع السلطات العراقية ، حيث لن يقبل الجانب العراقي المواطنين مباشرة إلى مديرية الإقامة بشكل فردی .