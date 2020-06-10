اليوم السابع
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رويترز: ألمانيا تتطلع لدين إضافى يصل إلى 50 مليار يورو لأجل التحفيز

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:08 م
رويترز: ألمانيا تتطلع لدين إضافى يصل إلى 50 مليار يورو لأجل التحفيز وزير المالية الألمانى أولاف شولتز
رويترز

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قال مسؤول كبير مطلع لرويترز إن وزير المالية الألماني أولاف شولتز يدرس ميزانية إضافية أكبر من المتوقع مع دين إضافي يصل إلى 50 مليار يورو (56.8 مليار دولار) لتمويل حزمة تحفيز تهدف لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تعتزم تمرير الميزانية التكميلية الثانية في 17 يونيو لتمويل إجراءات تهدف لمساعدة أكبر اقتصاد أوروبي على التعافي من أزمة كورونا.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ميزانية تكميلية لبرلين ممولة بالدين تبلغ قيمتها 156 مليار يورو جرى اعتمادها في مارس. ويعني هذا أن صافي الاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية قد يتجاوز في المجمل 200 مليار يورو هذا العام.

 


وزير المالية الألماني أولاف شولتز

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وزير المالية الألمانى

كوورنا

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