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رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:20 م
رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات لجنة الادارة المحلية
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

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كشف اللواء رزق على مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن تقدمه دراسة لتقليل الدعم خلال 3 سنوات، وفى مقدمتها تحريك قيمة التذكرة لاسيما وأن تكلفة التذكرة على الهيئة تقدر بنحو 8 جنيهات، فيما أن 80% من تذاكر الهيئة تباع للجمهور بـ 4 جنيهات و12% منها بـ 5% و8% منها فقط بـ 6 جنيهات، لكنه بانتظار الرد.

وأضاف على مصطفى - خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى اليوم الأربعاء لمناقشة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للعام الجديد 2020/2021 - أن الهيئة تعاقدت على 60 أتوبيسا جديدا يقدم خدمات متميزة، منهم 30 أتوبيسا فى شهر يوليو القادم مقابل تذكرة 10 جنيهات.

وتابع، أن الدعم الموجه للهيئة انخفض العام الجديد 2020/2021 بواقع 50 مليون جنيه عن العام الجارى 2019/2020، ولدينا 350 خطا على مستوى الجمهورية

ونوه رئيس الهيئة، إلى الخسائر لاسيما وأن الهيئة لديها 27 ألف عامل وهو عدد كبير، معظمها فى القطاع الهندسى وتشكل عبء على الهيئة، حيث يبلغ عدد السائقين 7 آلاف مقابل 4 آلاف محصل، و8 آلاف بالقطاع الهندسى من ميكانيكية وغيرها، فى حين أن الهيئة يكفيها 20 ألف عامل فقط.

ولفت مصطفى إلى وجود نحو 900 عامل كانوا يعملون أيضا بترام مصر الجديدة، وعرضت إذا كان فى إمكانية لكى يعملون فى قطاع آخر يمكن الاستفادة منهم، الأمر الذى دفع النائب أحمد السجينى إلى مطالبته بتقديم ورقة متكاملة بشأن مطالبته وخطته للتطوير المؤسسى للهيئة، مع التوصية بعقد اجتماع يضم هيئتى نقل القاهرة والإسكندرية، بحضور وزير التنمية المحلية والمحافظين وكافة الجهات المعنية.

 

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لجنة الادارة المحلية

النقل العام

البرلمان

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