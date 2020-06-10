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رئيس لجنة مكافحة كورونا يتوقع انخفاض أعداد المصابين بداية من الشهر المقبل

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:21 م
رئيس لجنة مكافحة كورونا يتوقع انخفاض أعداد المصابين بداية من الشهر المقبل الدكتور حسام حسنى
كتب - أحمد صلاح العزب

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قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الوفيات بالنسبة لعدد المصابين بالفيروس هى أرقام جيدة، وفى معدلها الطبيعى، مشيرا إلى أن أرقام المتعافين من الفيروس نسبة جيدة جدا.

وتابع حسنى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، قائلا إن التوقعات هى ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس خلال الشهر الحالى قد تصل إلى ألفين إصابة يوميا، ومن المتوقع انخفاض أعداد المصابين بداية من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن فيتامين سى والزتك يعملان على تقليل الإصابة بفيروس كورونا.

وواصل حسنى، أن التزام المواطنين بارتداء الكمامات سيؤدى إلى انخفاض أعداد المصابين بالفيروس، مشيرا إلى أنه فى حال ظهور أى عرض من الأعراض الأساسية لفيروس كورونا على أى شخص يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية على الفور، مؤكدا أن الحكة والغثيان وإحمرار العين واحتقان الحلق من أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع حسنى، أن الدولة المصرية قادرة على علاج مصابى فيروس كورونا سواء القادرين أو غير القادرين، مؤكدا أن علاج كورونا والخدم الطبية مكلفة، والدولة تقوم بتوفيرهما للمصابين.


الدكتور حسام حسنى

فيروس كورونا

مصابى كورونا

اخبار

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